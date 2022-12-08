На Харківщині через ожеледицю 8 грудня травмувалися 60 людей

На дорогах Харкова сталося 20 аварій, в одній з яких постраждала людина. В області внаслідок аварії є загиблий.

Про ситуацію на дорогах міста вдень 8 грудня Суспільне Харків розповів речник патрульної поліції Харківщини Дмитро Гайдук.

“На сьогодні по Харкову вдень сталося 20 ДТП, з яких одне з травмованим. Є збільшення дорожньо-транспортних пригод у порівнянні з іншими днями. Його можна пов’язати з ускладненням погодних умов. Але наголошуємо, що під час вибору безпечної швидкості руху треба враховувати дорожню обстановку та погодні умови”, — зазначив Гайдук.

В області впродовж дня на дорогах сталося сім аварій, повідомила заступниця директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Галина Салдан.

“На 16:00 відбулося сім ДТП у Харківській області, 22 учасники, 15 постраждалих, шпиталізовані 13 людей, є навіть летальний випадок”, — сказала Салдан.

На льоду травмувалися понад пів сотні людей.

“60 травмованих через ожеледицю: травми рук, ніг, і шпиталізовані в лікувальні заклади. Було одне переохолодження в області, теж чоловік шпиталізований”, — додала заступниця директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.