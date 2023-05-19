На 4 напрямках фронту за добу сталося 29 бойових зіткнень, найгарячіші бої – за Бахмут та Мар’їнку, – Генштаб

Протягом 18 травня між Силами оборони України та окупантами відбулося 29 бойових зіткнень на 4 напрямках.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Цієї доби РФ вчергове завдала масованого ракетно-авіаціцного удару по Україні. Детальна інформація буде оприлюднена згодом.
Протягом минулої доби противник завдав 39 ракетних та 39 авіаційних ударів, а також здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.
Противник й надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за минулу добу відбулося 29 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. Найгарячіші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Студенок, Бояро-Лежачі, Павлівка, Басівка, Миропілля, Мезенівка Сумської області, а також Стариця, Синельникове, Огірцеве, Гатище, Нестерне, Бударки на Харківщині.
- На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Колодязне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.
- На Лиманському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Спірне – Донецької.
- На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Бахмут і Предтечине. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора та Північне Донецької області.
- На Авдіївському напрямку противник провів наступальні дії у напрямку населених пунктів Сєверне та Первомайське, успіху не мав. Протягом доби, що минула, завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка, а також атаку у напрямку Новомихайлівки. Ворог продовжує знищувати населені пункти вздовж лінії зіткнення, здійснив артилерійські обстріли Красногорівки, Мар’їнки та Побєди Донецької області.
- На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів поблизу населених пунктів Золота Нива та Велика Новосілка. Здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Зокрема це Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Шахтарське.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Новопіль Донецької області. Обстріляв населені пункти. Серед них – Бурлацьке Донецької області; Ольгівське, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське та Плавні Запорізької області, а також місто Херсон.
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Протягом минулої доби було знищено 21 крилату ракету, а також 8 ворожих БпЛА різного типу.
Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс противника, 7 станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію.