Суспільство

Музей історії України у Другій світовій планують перейменувати на Музей війни за незалежність

31 Липня 2023 16:20
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музей

Вчена рада Національного музею історії України у Другій світовій війні, що розташований в Києві, ухвалила рішення про його перейменування на Національний музей війни за незалежність. Запит щодо нової назви вже надіслали до Міністерства культури та інформаційної політики.

Про це повідомив генеральний директор музею Юрій Савчук в інтерв’ю “Українському Радіо“.

“Ми боремося за те, щоб наш музей став місцем пам’яті у сучасній російсько-українській війні, музеєм про героїзм українського народу, а також місцем пам’яті вшанування нашої перемоги — і не лише України, а всього вільного демократичного світу”, — наголосив Савчук.

Він пояснив, що нова назва присвячена боротьбі за незалежність України впродовж XX–XXI століть: від прийняття Четвертого універсалу Української Центральної Ради в 1918 році, який проголошував незалежність Української Народної Республіки, й до сучасних днів.

Гендиректор не зміг сказати, коли саме музей перейменують. Він пояснив, що це “певний процес”, який має кілька складових — наукову і юридичну. Запит щодо такої ініціативи вже отримав Мінкульт, а також провідні інституції у сфері політики пам’яті — Інститут національної пам’яті та Інститут історії України Національної академії наук.


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