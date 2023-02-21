Міністерство освіти закликало школи перейти на дистанційку через загрозу обстрілів

Міністерство освіти звернулося до начальників ОВА та керівників закладів освіти із рекомендацією перейти на дистанційну форму навчання у період з 22 по 24 лютого.

Це пов’язано із загрозою ударів з боку військ РФ, повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.

“З метою убезпечення життя і здоров’я всіх учасників освітнього процесу, як превентивний захід перед річницею початку війни Росії проти України, звернувся до начальників обласних та Київської міської військових адміністрацій, керівників закладів освіти з рекомендацією з 22 до 24 лютого 2023 року організувати освітній процес у закладах освіти в дистанційному форматі”, – заявив Шкарлет.