Міненерго доручило перевірити коректність застосування графіків відключення світла

Міністерство енергетики ініціювало перевірки коректності застосування графіків відключень, дотримання операторами систем розподілу (ОСР) їх термінів і тривалості; перевірки проводитиме Держенергонагляд.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

У Міненерго нагадали, що графіки погодинного відключення електроенергії необхідні для стабілізації енергосистеми у випадку дефіциту потужності.

Міненерго, НЕК “Укренерго” спільно з ОСР та місцевими органами влади наприкінці жовтня “оптимізували графіки відключення, зробили їх більш зручними”, проте побутові споживачі та бізнес продовжують скаржитися на їх недотримання.

“Ми просимо громадян із розумінням поставитись до тимчасових відключень світла, які стали наслідком безпрецедентних атак росії на українську енергосистему. Постраждало близько 40% енергетичної інфраструктури, саме тому мусимо зменшити навантаження на енергосистему, особливо в години пік”, – заявив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

Водночас, на його переконання, дуже важливо, щоб графіки відключень були складені “справедливо і максимально чітко виконувались”.

Саме тому, пояснив Власенко, Міненерго ініціювало “перевірки коректності застосування графіків відключень, дотримання операторами систем розподілу їх термінів і тривалості”.

Перевірки проводитиме Держенергонагляд спільно з уповноваженими представниками оператора системи передачі.