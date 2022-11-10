Суспільство

Міненерго доручило перевірити коректність застосування графіків відключення світла

10 Листопада 2022 21:26
13
електроенергія

Міністерство енергетики ініціювало перевірки коректності застосування графіків відключень, дотримання операторами систем розподілу (ОСР) їх термінів і тривалості; перевірки проводитиме Держенергонагляд.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

У Міненерго нагадали, що графіки погодинного відключення електроенергії необхідні для стабілізації енергосистеми у випадку дефіциту потужності.

Міненерго, НЕК “Укренерго” спільно з ОСР та місцевими органами влади наприкінці жовтня “оптимізували графіки відключення, зробили їх більш зручними”, проте побутові споживачі та бізнес продовжують скаржитися на їх недотримання.

“Ми просимо громадян із розумінням поставитись до тимчасових відключень світла, які стали наслідком безпрецедентних атак росії на українську енергосистему. Постраждало близько 40% енергетичної інфраструктури, саме тому мусимо зменшити навантаження на енергосистему, особливо в години пік”, – заявив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

Водночас, на його переконання, дуже важливо, щоб графіки відключень були складені “справедливо і максимально чітко виконувались”.

Саме тому, пояснив Власенко, Міненерго ініціювало “перевірки коректності застосування графіків відключень, дотримання операторами систем розподілу їх термінів і тривалості”.

Перевірки проводитиме Держенергонагляд спільно з уповноваженими представниками оператора системи передачі.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
11 Листопада 2022 09:19
31

“Темп не падає”. Генштаб оновив дані щодо втрат рашистів

11 Листопада 2022 09:06
39

BBC: Російські військові перевдягаються у цивільне та залишаються у Херсоні
11 Листопада 2022 08:34
33

Зеленський назвав удар по Миколаєву цинічною відповіддю держави-терориста на успіхи ЗСУ
11 Листопада 2022 08:22
23

США ведуть переговори про закупівлю південнокорейських боєприпасів для ЗСУ
11 Листопада 2022 08:04
97

Росіяни повідомляють про підрив Антонівського мосту у Херсоні

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Такие разломы в истории случаются ровно 1 раз в 1000 лет

Віталій ПОРТНИКОВ

Переговори для Кремля – ознака слабкості

Александр КИРШ

Китай и США-ЕС-Украина: много стран — один путь

Александр КИРШ

Большая несвоевременная глупость

Юрій БУТУСОВ

Одна з найкращих диверсійних операцій ГУР МО під час війни

Александр КИРШ

Цивилизация: проверка на вшивость 

усі думки