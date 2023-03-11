Метро у Харкові запускають 12 березня

Харківській метрополітен, який працював лише як укриття з 9 березня, знову перевозитиме пасажирів.

Про це повідомила пресслужба Харківської міської ради.

“Інтервал руху на всіх лініях метро становитиме 15 хвилин”, — йдеться у повідомленні.

У місті розробили нову схему роботу муніципальних автобусів, яка впроваджується на час роботи метро та знеструмлення наземного електротранспорту. З 12 березня у Харкові працюватимуть наступні автобусні маршрути:

№7 (трол.) (РК “вул. Дванадцятого Квітня” — ст. м. “Армійська”);

№20 (ст. м. “Наукова” — лікарня швидкої допомоги);

№22 (ст. м. “Холодна гора” — вул. Радіотехнічна);

№28 (ст. м. “Імені О. С. Масельського” — вул. Краснодарська);

№32 (ст. м. “Захисників України” — пр. Дзюби);

№33 (пр. Жуковского — ст. м. “Наукова”);

№69 (вул. Астрономічна — ст. м. “Університет”);

№45 (трол) (РК “з/с Рогань” — ст. м. “Індустріальна”);

№57 (ст. м. “Центральний ринок” — пр. Дзюби);

№58 (вул. Золочівська — Новоселівка);

№63 (602 м/р — вул. Клочківська);

№67 (ст. м. “Холодна гора” — ст. м. “Центральний ринок”);

№68 (ст. м. “Проспект Гагаріна” — вул. Колекторна);

№72 (пр. Слави — ст. м. “Центральний ринок”);

№99 (медучилище — ст. м. “Холодна гора”);

№112 (Основ’янське озеро — ринок ХТЗ);

№170 (з/с “Основа” — вул. Наталії Ужвій);

№128 (ст. м. “Проспект Гагаріна” — вул. Біологічна);

№140 (ст. м. “Центральний ринок” — вул. Беркоса);

№204 (вул. Наталії Ужвій — АС “Індустріальна”);

№206 (вул. Наталії Ужвій — АС “Героїв Праці”);

№208 (Велика Данилівка — АС “Героїв Праці”);

№222 (вул. Світла — АС “Героїв Праці”);

№243 (ст. м. “Холодна гора” — пансіонат);

№260 (з/с “Основа” — ст. м. “Захисників України”);

№272 (вул. Світла — пл. Конституції);

№273 (ст. м. “Холодна гора” — Липовий Гай);

№281 (вул. Краснодарська — ст. м. “Академіка Барабашова”);

№296 (П’ятихатки — пр. Незалежності);

№ 51 (РК “вул. Дванадцятого Квітня” — РК “вул. Зубарєва”);

№52 (РК “вул. Дванадцятого Квітня” — РК “759 м/р”);

№147 (м/р “Горизонт” — ст. м. “Проспект Гагаріна”);

№266 ( ст. Л. Толстого — АС “Героїв Праці”);

№24 (трол.) (602 м/р — ст. м. “Академіка Барабашова”);

№52 (вул. Гарібальді — ст. м. “Студентська”);

№5 (трол.) (аеропорт — ст. м. “Проспект Гагаріна”);

№88 (пр. Перемоги — ст. м. “Наукова”);

№221 (пр. Перемоги — ст. м. “Держпром”).

Трамваї та тролейбуси у місті поки що не курсуватимуть.