Метро у Харкові запускають 12 березня

Харківській метрополітен, який працював лише як укриття з 9 березня, знову перевозитиме пасажирів.
Про це повідомила пресслужба Харківської міської ради.
“Інтервал руху на всіх лініях метро становитиме 15 хвилин”, — йдеться у повідомленні.
У місті розробили нову схему роботу муніципальних автобусів, яка впроваджується на час роботи метро та знеструмлення наземного електротранспорту. З 12 березня у Харкові працюватимуть наступні автобусні маршрути:
- №7 (трол.) (РК “вул. Дванадцятого Квітня” — ст. м. “Армійська”);
- №20 (ст. м. “Наукова” — лікарня швидкої допомоги);
- №22 (ст. м. “Холодна гора” — вул. Радіотехнічна);
- №28 (ст. м. “Імені О. С. Масельського” — вул. Краснодарська);
- №32 (ст. м. “Захисників України” — пр. Дзюби);
- №33 (пр. Жуковского — ст. м. “Наукова”);
- №69 (вул. Астрономічна — ст. м. “Університет”);
- №45 (трол) (РК “з/с Рогань” — ст. м. “Індустріальна”);
- №57 (ст. м. “Центральний ринок” — пр. Дзюби);
- №58 (вул. Золочівська — Новоселівка);
- №63 (602 м/р — вул. Клочківська);
- №67 (ст. м. “Холодна гора” — ст. м. “Центральний ринок”);
- №68 (ст. м. “Проспект Гагаріна” — вул. Колекторна);
- №72 (пр. Слави — ст. м. “Центральний ринок”);
- №99 (медучилище — ст. м. “Холодна гора”);
- №112 (Основ’янське озеро — ринок ХТЗ);
- №170 (з/с “Основа” — вул. Наталії Ужвій);
- №128 (ст. м. “Проспект Гагаріна” — вул. Біологічна);
- №140 (ст. м. “Центральний ринок” — вул. Беркоса);
- №204 (вул. Наталії Ужвій — АС “Індустріальна”);
- №206 (вул. Наталії Ужвій — АС “Героїв Праці”);
- №208 (Велика Данилівка — АС “Героїв Праці”);
- №222 (вул. Світла — АС “Героїв Праці”);
- №243 (ст. м. “Холодна гора” — пансіонат);
- №260 (з/с “Основа” — ст. м. “Захисників України”);
- №272 (вул. Світла — пл. Конституції);
- №273 (ст. м. “Холодна гора” — Липовий Гай);
- №281 (вул. Краснодарська — ст. м. “Академіка Барабашова”);
- №296 (П’ятихатки — пр. Незалежності);
- № 51 (РК “вул. Дванадцятого Квітня” — РК “вул. Зубарєва”);
- №52 (РК “вул. Дванадцятого Квітня” — РК “759 м/р”);
- №147 (м/р “Горизонт” — ст. м. “Проспект Гагаріна”);
- №266 ( ст. Л. Толстого — АС “Героїв Праці”);
- №24 (трол.) (602 м/р — ст. м. “Академіка Барабашова”);
- №52 (вул. Гарібальді — ст. м. “Студентська”);
- №5 (трол.) (аеропорт — ст. м. “Проспект Гагаріна”);
- №88 (пр. Перемоги — ст. м. “Наукова”);
- №221 (пр. Перемоги — ст. м. “Держпром”).
Трамваї та тролейбуси у місті поки що не курсуватимуть.
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