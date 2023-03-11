Суспільство

Метро у Харкові запускають 12 березня

11 Березня 2023 22:36
43
читать на русском →
транспорт, метро

Харківській метрополітен, який працював лише як укриття з 9 березня, знову перевозитиме пасажирів.

Про це повідомила пресслужба Харківської міської ради.

“Інтервал руху на всіх лініях метро становитиме 15 хвилин”, — йдеться у повідомленні.

У місті розробили нову схему роботу муніципальних автобусів, яка впроваджується на час роботи метро та знеструмлення наземного електротранспорту. З 12 березня у Харкові працюватимуть наступні автобусні маршрути:

  • №7 (трол.) (РК “вул. Дванадцятого Квітня” — ст. м. “Армійська”);
  • №20 (ст. м. “Наукова” — лікарня швидкої допомоги);
  • №22 (ст. м. “Холодна гора” — вул. Радіотехнічна);
  • №28 (ст. м. “Імені О. С. Масельського” — вул. Краснодарська);
  • №32 (ст. м. “Захисників України” — пр. Дзюби);
  • №33 (пр. Жуковского — ст. м. “Наукова”);
  • №69 (вул. Астрономічна — ст. м. “Університет”);
  • №45 (трол) (РК “з/с Рогань” — ст. м. “Індустріальна”);
  • №57 (ст. м. “Центральний ринок” — пр. Дзюби);
  • №58 (вул. Золочівська — Новоселівка);
  • №63 (602 м/р — вул. Клочківська);
  • №67 (ст. м. “Холодна гора” — ст. м. “Центральний ринок”);
  • №68 (ст. м. “Проспект Гагаріна” — вул. Колекторна);
  • №72 (пр. Слави — ст. м. “Центральний ринок”);
  • №99 (медучилище — ст. м. “Холодна гора”);
  • №112 (Основ’янське озеро — ринок ХТЗ);
  • №170 (з/с “Основа” — вул. Наталії Ужвій);
  • №128 (ст. м. “Проспект Гагаріна” — вул. Біологічна);
  • №140 (ст. м. “Центральний ринок” — вул. Беркоса);
  • №204 (вул. Наталії Ужвій — АС “Індустріальна”);
  • №206 (вул. Наталії Ужвій — АС “Героїв Праці”);
  • №208 (Велика Данилівка — АС “Героїв Праці”);
  • №222 (вул. Світла — АС “Героїв Праці”);
  • №243 (ст. м. “Холодна гора” — пансіонат);
  • №260 (з/с “Основа” — ст. м. “Захисників України”);
  • №272 (вул. Світла — пл. Конституції);
  • №273 (ст. м. “Холодна гора” — Липовий Гай);
  • №281 (вул. Краснодарська — ст. м. “Академіка Барабашова”);
  • №296 (П’ятихатки — пр. Незалежності);
  • № 51 (РК “вул. Дванадцятого Квітня” — РК “вул. Зубарєва”);
  • №52 (РК “вул. Дванадцятого Квітня” — РК “759 м/р”);
  • №147 (м/р “Горизонт” — ст. м. “Проспект Гагаріна”);
  • №266 ( ст. Л. Толстого — АС “Героїв Праці”);
  • №24 (трол.) (602 м/р — ст. м. “Академіка Барабашова”);
  • №52 (вул. Гарібальді — ст. м. “Студентська”);
  • №5 (трол.) (аеропорт — ст. м. “Проспект Гагаріна”);
  • №88 (пр. Перемоги — ст. м. “Наукова”);
  • №221 (пр. Перемоги — ст. м. “Держпром”).

Трамваї та тролейбуси у місті поки що не курсуватимуть.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Березня 2023 20:02
45

Запровадження санкцій проти грального бізнесу закриє схеми на десятки мільярдів, – Зеленський
11 Березня 2023 22:36
43

Метро у Харкові запускають 12 березня
11 Березня 2023 21:07
76

Харківський спецпідрозділ Kraken повідомив про знищення двох веж спостереження на території РФ
11 Березня 2023 19:10
25

ЗСУ відбили спроби наступу ворога на кількох напрямках, – Генштаб
11 Березня 2023 14:43
324

В Україні знов піднімуть пенсійний вік: доки доведеться працювати
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Мордор: вперёд — в 13-й век!
Віталій ПОРТНИКОВ

Укус Путина
Александр КИРШ

“Ошибочное” убийство любого путинского двойника: последствия
Денис КАЗАНСКИЙ

Неимоверная история происходит в Донецке
Александр КИРШ

Мордор, Запад и КНР готовятся предложить Украине «ничью»
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Психологическая усталость от войны
усі думки