Маляр заявила, що нинішня військова медицина України не має аналогів у світі

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр вважає, що українська військова медицина на сьогодні не має аналогів у світі. Наші лікарі вчать колег із-за кордону.

“Медичні Сили ЗСУ разом із МОЗ відпрацювали за рік війни дуже складну систему логістики та успішно рятують життя наших героїв. Єдиний медичний простір цивільних та військових медичних закладів – складний механізм, у якому все крутиться, їде, летить, рятує. Залучені всі види транспорту включно з медичною авіацією”, – розповіла Маляр.

Заступниця міністра зауважила, що під час війни та інтенсивних боїв, звісно, існують проблеми і є з чим працювати, водночас є й привід для гордості: “Є всі підстави пишатись нашою військовою медициною і роботою Медсил ЗСУ! Та низько їм вклонитись за щоденний подвиг”.

Маляр підкреслює, українські військові медики – скромні та не розкажуть про себе і соцмережах, “вони тихо 24/7 роблять свою роботу”.