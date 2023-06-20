Суспільство

МАГАТЕ провело інспекцію на Південноукраїнській АЕС

20 Червня 2023 17:05
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МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії провело інспекцію на Південноукраїнській АЕС. Незаявлених ядерних матеріалів знайдено не було.

Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання.

“З 18 по 19 червня 2023 року на ВП “Південноукраїнська АЕС” було успішно проведено інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках угоди між Україною та МАГАТЕ у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Перевірку здійснено інспекторами агентства за участі інспектора Держатомрегулювання”, – йдеться в повідомленні.

За даними ДІЯРУ, мета інспекцій – перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів та інформації про конструкцію ядерної установки, яка була надана Україною відповідно до Угоди.

Інспекція пройшла без зауважень.


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