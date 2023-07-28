Лінію фронту видно з космосу по незібраних полях

Лінію фронту війни Росії проти України видно на супутникових знімках через незібрані поля. Про це повідомив аналітик Міхаель Круікшанк у Twitter.

“Надзвичайно бачити, наскільки чітко виражена зараз лінія фронту в Україні, навіть якщо дивитися з космосу в макромасштабі”, – написав він.

На фото видно лінію незібраних полів, які є надто небезпечними для сільського господарства.

Ця зелена лінія збігається з лінією фронту на півдні України.

Також на знімку видно масштаби обміління Каховського водосховища після підриву росіянами греблі.