Суспільство

Лінію фронту видно з космосу по незібраних полях

28 Липня 2023 09:02
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Лінію фронту війни Росії проти України видно на супутникових знімках через незібрані поля. Про це повідомив аналітик Міхаель Круікшанк у Twitter.

“Надзвичайно бачити, наскільки чітко виражена зараз лінія фронту в Україні, навіть якщо дивитися з космосу в макромасштабі”, – написав він.

На фото видно лінію незібраних полів, які є надто небезпечними для сільського господарства.

Ця зелена лінія збігається з лінією фронту на півдні України.

Також на знімку видно масштаби обміління Каховського водосховища після підриву росіянами греблі.


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