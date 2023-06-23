Суспільство

Із деокупованих П’ятихаток евакуювали ще 7 осіб, – ОВА

23 Червня 2023 14:55
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Деокупація

Із деокупованих П’ятихаток на Запоріжжі евакуювали 7 осіб.

Про це заявив глава ОВА Юрій Малашко.

“У П’ятихатках наразі проводяться стабілізаційні заходи. Ворог б’є по населеному пункту і там залишаються цивільні люди. Вчора, майже вночі, вдалося вивезти на більш безпечну територію ще 7 людей”, – сказав він.

Раніше повідослялось, що 19 червня з села українським військовим вдалось евакуювати родину з 6 осіб, двоє з яких – діти.

Люди розповідали, що в окупації жили понад рік, ховалися в погребі. Діти продовжували весь цей час навчатися дистанційно в українській школі. Із села виходили пішки. За 40 хвилин пройшли 5 км.


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