Суспільство

Інтенсивність обстрілів з боку військ РФ у березні суттєво зросла — прикордонники

6 Квітня 2023 09:16
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прикордонники, війна

У березні інтенсивність обстрілів українських військових з боку окупаційних військ РФ суттєво збільшилася порівняно з попереднім місяцем.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, пише Укрінформ.

«Протягом березня прикордонники витримали понад 1800 обстрілів, які чинив ворог по позиціях наших військовослужбовців. Їхня інтенсивність порівняно з попереднім місяцем збільшилася на 11%. Спільно з іншими підрозділами прикордонники протягом березня брали участь у понад 900 бойових сутичках з агресором», – пояснив він.


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