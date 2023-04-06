Інтенсивність обстрілів з боку військ РФ у березні суттєво зросла — прикордонники

У березні інтенсивність обстрілів українських військових з боку окупаційних військ РФ суттєво збільшилася порівняно з попереднім місяцем.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, пише Укрінформ.

«Протягом березня прикордонники витримали понад 1800 обстрілів, які чинив ворог по позиціях наших військовослужбовців. Їхня інтенсивність порівняно з попереднім місяцем збільшилася на 11%. Спільно з іншими підрозділами прикордонники протягом березня брали участь у понад 900 бойових сутичках з агресором», – пояснив він.