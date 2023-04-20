Імовірно, міг бути метеорит: що відомо про об’єкт, який зафіксували у небі над Київщиною

Вночі у небі над Київщиною виявили повітряну ціль, через що була оголошена повітряна тривога. Спершу у КМВА заявили, що це було падіння космічного супутника NASA, але у Повітряних силах цю інформацію не підтвердили.

“Близько 22:00 години 19 квітня у межах Києва у небі спостерігалося яскраве світіння повітряного об’єкта. За попередньою інформацією, це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA. Аби уникнути жертв від падінь на землю уламків — була оголошена повітряна тривога.ППО не працювала”, — написав начальник КМВА Сергій Попко.

У командування Повітряних сил не підтвердити цю інформацію. За словами речника ПС Юрія Ігната, наразі з‘ясовують обставини.

Згодом у ПС повідомили, що за попередньою інформацією спалахи на Києвом пов’язані із падінням супутника чи метеорита.

Представник NASA Роберт Маргетта розповів, що наразі супутник залишається на орбіті та не входив у атмосферу землі, тож він не міг пролітати над Києвом.NASA та міністерство оборони продовжують його відстежувати. Інші супутники компанії також не входили в атмосферу з орбіти.