ГУР підтвердило знищення ворожих вертольотів у Псковській області

На аеродромі в псковській області знищено два Ка-52, ще два суттєво пошкоджено.

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

“На військово-повітряній базі зс рф «веретьє» (псковська область, острів-5) вночі 31 жовтня відбувся потужний вибух. Два російські ударні вертольоти Ка-52 «алігатор» повністю знищено. Ще два – суттєво пошкоджено”, – повідомили у ГУР.

Деталі щодо знищення іншої техніки та особового складу – уточнюються.

З метою ліквідації наслідків вибухів, а також «пошуку диверсійних груп» особовий склад військової частини піднято по тривозі, у військовій частині проходять слідчі дії.

Раніше російські ЗМІ повідомляли про вибух вертольотів, які знаходились у псковській області на ремонті.