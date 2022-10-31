Суспільство

ГУР підтвердило знищення ворожих вертольотів у Псковській області

31 Жовтня 2022 13:04
117
розвідка

На аеродромі в псковській області знищено два Ка-52, ще два суттєво пошкоджено.

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

“На військово-повітряній базі зс рф «веретьє» (псковська область, острів-5) вночі 31 жовтня відбувся потужний вибух. Два російські ударні вертольоти Ка-52 «алігатор» повністю знищено. Ще два – суттєво пошкоджено”, – повідомили у ГУР.

Деталі щодо знищення іншої техніки та особового складу – уточнюються.

З метою ліквідації наслідків вибухів, а також «пошуку диверсійних груп» особовий склад військової частини піднято по тривозі, у військовій частині проходять слідчі дії.

Раніше російські ЗМІ повідомляли про вибух вертольотів, які знаходились у псковській області на ремонті.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
31 Жовтня 2022 12:41
102

Укренерго скасувало стабілізаційні графіки відключень світла – будуть локальні обмеження

31 Жовтня 2022 15:52
45

Німецьки комплекси IRIS-T сьогодні спрацювали з 100% результатом
31 Жовтня 2022 14:35
59

Кремль попередив, що вивезення зерна з України тепер стає ризикованим
31 Жовтня 2022 12:16
48

Внаслідок ранкового обстрілу пошкоджено 18 об’єктів інфраструктури у 10 регіонах, – Шмигаль
31 Жовтня 2022 11:32
150

Ситуація складна: Харків частково залишився без води та світла

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Китай теряет редчайшую возможность очень существенно увеличить свою территорию

Віталій ПОРТНИКОВ

Мощи князя Потемкина

Александр КИРШ

Исторический феномен: нашествие на коленях

Александр КИРШ

Народ и доллар: новая политика нового НБУ

Іван ВАРЧЕНКО

Операція прикриття

Віталій ПОРТНИКОВ

Війну зупинить крах диктатур

усі думки