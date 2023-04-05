Головний храм УПЦ МП у Львові переходить до ПЦУ

У Львові парафіяни Свято-Георгіївського кафедрального собору УПЦ МП ухвалюють рішення про перехід до Православної церкви України.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

“Церква на вулиці Тараса Бобанича у Львові. Зараз у храмі ставлять остаточну крапку в існуванні тут так званого московського патріархату. Парафіяни ухвалюють рішення про перехід у ПЦУ. Сподіваюся, вже найближчим часом ця церква стане Гарнізонним храмом ПЦУ”, – повідомив Козицький.

Відтепер храм називатиметься на честь Святого Юрія Переможця.