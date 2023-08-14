Суспільство

Харківська міська рада скасовує тендер для будівництва офісного центру у Саржиному яру

14 Серпня 2023 14:39
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терехов

Міська рада Харкова скасує тендер на проєктно-кошторисну документацію для будівництва “багатофункціонального центру” у Саржиному яру.

Про це повідомив заступник директора департаменту житлового-комунального господарства Євген Пасенов на зустрічі з журналістами 14 серпня.

“Проведена нарада у міського голови. Замовник (департамент ЖКГ) не зміг захистити технічне завдання, а саме локацію для будівництва центру, тому ухвалили рішення скасувати торги на теперішній час”, — сказав він.

За його словами, об’єкт у Харкові все одно побудують: “Нині будуть розглянуті ще декілька локацій, де це можна зробити”.

Ділянку у Саржиному яру все одно розглядатимуть на рівні з іншими локаціями.

На початку серпня стало відомом, що спеціалізоване комунальне підприємство “Харківзеленбуд” оголосило тендер з виготовлення проєктної документації на будівництво багатофункціонального центру по проспекту Науки (у районі метро “Ботанічний сад”, на території Саржиного Яру).

13 серпня група активістів провела «пікнік» проти будівництва у Саржиному Яру. Вони збирали підписи проти забудови Саржиного Яру та зачитали звернення до президента Володимира Зеленського і Харківської міської ради.


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