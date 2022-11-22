Суспільство

ДСНС попередила про туман і ожеледицю на дорогах 23 листопада

22 Листопада 2022 18:12
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дснс, зима

ДСНС попередила про ускладнення погодних умов у західній і південній частинах України у середу, 23 листопада.

Зазначають, що вночі та вранці в західній і південній частинах України очікується туман і видимість 200-500 м. Також вдень у більшості західних областей буде ожеледь. Крім південних і частини центральних областей, на дорогах буде ожеледиця (І рівень небезпеки).

“Закликаємо громадян бути вкрай обережними як під час керування транспортними засобами, так і під час перебування на вулиці!” – наголосили в ДСНС.


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