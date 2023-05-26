Суспільство

До складу ВМС Збройних Сил України ввели малий броньований артилерійський катер “Буча”

26 Травня 2023 18:20
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Корабельно-катерний склад ВМС отримав малий броньований артилерійський катер “Буча”. На церемонії був присутній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Цей катер із серії катерів, що будуються для Військово-Морських Сил з 2016 року. Катер “Буча” був закладений ще до широкомасштабної агресії рф, але його будівництво і державні випробування завершились вже під час активних бойових дій в Київській області”, – сказав командувач Військово-Морських сил ЗС України Олексій Неїжпапа.

Наказом міністра оборони України він прийнятий до складу Військово-Морських сил. На катері піднято прапор ВМС ЗСУ, з цього моменту він повноцінний член флотської родини. Він захищатиме Україну на Київському морі з річкового напрямку.

З початку повномасштабної агресії РФ ніяких сил і засобів ВМС на річці Дніпро не було. Але за ініціативи командування Сухопутних військ та підтримки головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного було створено спочатку один дивізіон, потім інший, але в іншому місці – на півдні річки Дніпро.


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