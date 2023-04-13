День потоплення крейсера “Москва” став професійним святом ОПК

Президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення в Україні Дня працівника оборонно-промислового комплексу. Це день відзначатиметься щороку 13 квітня – в річницю потоплення українським “Нептуном” російського крейсера “Москва”.

“13 квітня 2022 року українська ракета – це була ракета “Нептун” – допомогла навести лад в українській акваторії Чорного моря. Завдяки нашому “Нептуну” ворожий флагман відправився саме туди, де йому й місце, як і всім іншим російським військовим кораблям. Це було перше застосування нашої української протикорабельної ракети в таких бойових умовах – й одразу історичне”, – сказав Зеленський.

Він наголосив, що саме тому цей день, 13 квітня, відсьогодні буде щороку відзначатися як професійний день усіх працівників ОПК.