Суспільство

Число ліквідованих окупантів становить вже майже 200 тисяч

16 Травня 2023 08:10
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війна

Українські військові минулої доби ліквідували ще 520 загарбників, а також знищили 13 ворожих артсистем, 12 безпілотників.

Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 199980 (+520) осіб ліквідовано,
  • танків – 3762 (+3) од.,
  • бойових броньованих машин – 7348 (+12) од.,
  • артилерійських систем – 3150 (+13) од.,
  • РСЗВ – 562 (+0) од.,
  • засоби ППО – 316 (+0) од.,
  • літаків – 308 (+0) од.,
  • вертольотів – 294 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2732 (+12) од.,
  • крилаті ракети – 973 (+0) од.,
  • кораблі/катери – 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6048 (+14) од.,
  • спеціальна техніка – 410 (+3) од.

“Дані уточнюються”, – додали у Генштабі.


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