Суспільство

Число ліквідованих окупантів становить вже майже 200 тисяч Українські військові минулої доби ліквідували ще 520 загарбників, а також знищили 13 ворожих артсистем, 12 безпілотників. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.23 орієнтовно склали: особового складу – близько 199980 (+520) осіб ліквідовано,

танків – 3762 (+3) од.,

бойових броньованих машин – 7348 (+12) од.,

артилерійських систем – 3150 (+13) од.,

РСЗВ – 562 (+0) од.,

засоби ППО – 316 (+0) од.,

літаків – 308 (+0) од.,

вертольотів – 294 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2732 (+12) од.,

крилаті ракети – 973 (+0) од.,

кораблі/катери – 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6048 (+14) од.,

спеціальна техніка – 410 (+3) од. “Дані уточнюються”, – додали у Генштабі. Поділитися:



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