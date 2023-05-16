Число ліквідованих окупантів становить вже майже 200 тисяч

Українські військові минулої доби ліквідували ще 520 загарбників, а також знищили 13 ворожих артсистем, 12 безпілотників.
Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 199980 (+520) осіб ліквідовано,
- танків – 3762 (+3) од.,
- бойових броньованих машин – 7348 (+12) од.,
- артилерійських систем – 3150 (+13) од.,
- РСЗВ – 562 (+0) од.,
- засоби ППО – 316 (+0) од.,
- літаків – 308 (+0) од.,
- вертольотів – 294 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2732 (+12) од.,
- крилаті ракети – 973 (+0) од.,
- кораблі/катери – 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6048 (+14) од.,
- спеціальна техніка – 410 (+3) од.
“Дані уточнюються”, – додали у Генштабі.
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