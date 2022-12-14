Біля кордону з Білоруссю вибухнула міна, поранено 1 особу, – ДПСУ

Поблизу кордону із Білоруссю на Київщині стався вибух російської протипіхотної міни, поранення дістала 1 особа.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

“На Київщині в одному з населених пунктів, що перебував під окупацією російських загарбників, прикордонники зафіксували вибух невідомого предмету. На місце події негайно викликали фахівців, які виявили протипіхотну міну російського виробництва ПМН-4. Через вибух постраждала людина, яку доправили в лікарню з мінно-вибуховою травмою”, – йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі нагадали, що в прикордонних з Росією та Білоруссю областях діють режимні обмеження, зокрема заборонено перебувати в лісових масивах.