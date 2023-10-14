Кримінал

Сочі атакували дрони

14 Жовтня 2023 08:55
читать на русском →
бпла

Міноборони Росії стверджує, що українські безпілотники вранці у суботу намагалися здійснити атаку на якісь об’єкти в Краснодарському краї.

«Черговими засобами ППО два безпілотні літальні апарати знищено над акваторією Чорного моря поблизу узбережжя Краснодарського краю», — йдеться у заяві.

Раніше у суботу жителі Сочі повідомили про роботу ППО, пише телеграм-канал «Обережно, новини».

«У Сочі дрони. Район Мацеста. Штук п’ять-шість. Чути були хлопки біля Олімпійського парку та навіть у центрі. Приблизно о 6:55-7:10», – розповів очевидець.

Постраждалих та руйнувань у Сочі внаслідок падіння двох українських безпілотників немає, заявив пізніше мер міста Олексій Копайгородський.

«Сьогодні близько 7:10 ранку в Сочі спрацювала чергова система протиповітряної оборони: над морем збили два безпілотники, — написав Копайгородський у своєму телеграм-каналі. — Постраждалих та руйнувань у місті немає. Аеропорт та всі системи курорту працюють штатно».

“Загрози для життя та здоров’я мешканців та гостей немає, на курорті все спокійно”, – резюмував мер.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Жовтня 2023 14:48

Сирський каже, що сили РФ хочуть оточити Куп’янськ і розгромити наше угруповання
14 Жовтня 2023 14:08

Понад півтори тисячі мешканців відмовляються покидати Авдіївку
14 Жовтня 2023 13:17

Терехов повідомив, коли в Харкові включать опалення
14 Жовтня 2023 12:22

Україна готується до важкої зими
14 Жовтня 2023 11:44

Стали відомі деталі атаки на російський корабель “Павел Державин”
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Почалась дуже важка битва за Авдіївку
Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
усі думки