Сочі атакували дрони

Міноборони Росії стверджує, що українські безпілотники вранці у суботу намагалися здійснити атаку на якісь об’єкти в Краснодарському краї.

«Черговими засобами ППО два безпілотні літальні апарати знищено над акваторією Чорного моря поблизу узбережжя Краснодарського краю», — йдеться у заяві.

Раніше у суботу жителі Сочі повідомили про роботу ППО, пише телеграм-канал «Обережно, новини».

«У Сочі дрони. Район Мацеста. Штук п’ять-шість. Чути були хлопки біля Олімпійського парку та навіть у центрі. Приблизно о 6:55-7:10», – розповів очевидець.

Постраждалих та руйнувань у Сочі внаслідок падіння двох українських безпілотників немає, заявив пізніше мер міста Олексій Копайгородський.

«Сьогодні близько 7:10 ранку в Сочі спрацювала чергова система протиповітряної оборони: над морем збили два безпілотники, — написав Копайгородський у своєму телеграм-каналі. — Постраждалих та руйнувань у місті немає. Аеропорт та всі системи курорту працюють штатно».

“Загрози для життя та здоров’я мешканців та гостей немає, на курорті все спокійно”, – резюмував мер.