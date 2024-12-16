Суспільство

Снайпер ГУР знищив окупанта на відстані 2069 метрів (відео)
16 Грудня 2024 16:32
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війна
Спецпризначенець ГУР ліквідував окупанта на відстані 2069 метрів / Кадр з відео

Український спецпризначенець Головного управління розвідки ліквідував російського солдата на відстані 2069 метрів.

Ліквідація окупанта на відстані 2069 метрів стала рекордом для снайпера та рекордом України з дальності ліквідації супротивника у калібрі .338 Lapua Magnum.

Абсолютний рекорд дальності для цього калібру належить британському снайперу Крейґу Гаррісону, який у 2009 році ліквідував ворога на відстані 2475 метрів.


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