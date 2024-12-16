Снайпер ГУР знищив окупанта на відстані 2069 метрів (відео)

Український спецпризначенець Головного управління розвідки ліквідував російського солдата на відстані 2069 метрів.

Ліквідація окупанта на відстані 2069 метрів стала рекордом для снайпера та рекордом України з дальності ліквідації супротивника у калібрі .338 Lapua Magnum.

Абсолютний рекорд дальності для цього калібру належить британському снайперу Крейґу Гаррісону, який у 2009 році ліквідував ворога на відстані 2475 метрів.