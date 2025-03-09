Політика

Сікорський: Якщо SpaceX стане ненадійним, доведеться шукати альтернативу
9 Березня 2025 16:03
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Ілюстративне фото / Фото @sinicynr
Ілюстративне фото / Фото @sinicynr

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував заяви Ілона Маска щодо можливого відключення Starlink для України. У дописі в соцмережі X він зазначив, що ненадійність SpaceX змусить шукати інших постачальників супутникового зв’язку.

Сікорський нагадав, що фінансування Starlink для України забезпечує Міністерство цифровізації Польщі, витрачаючи на це близько 50 мільйонів доларів на рік.

“Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших постачальників”, – написав польський міністр.

Раніше Ілон Маск заявив, що український фронт може зазнати серйозних проблем у разі відключення системи.


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