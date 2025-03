Сікорський: Якщо SpaceX стане ненадійним, доведеться шукати альтернативу

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував заяви Ілона Маска щодо можливого відключення Starlink для України. У дописі в соцмережі X він зазначив, що ненадійність SpaceX змусить шукати інших постачальників супутникового зв’язку.

Starlinks for Ukraine are paid for by the Polish Digitization Ministry at the cost of about $50 million per year.

The ethics of threatening the victim of aggression apart, if SpaceX proves to be an unreliable provider we will be forced to look for other suppliers. https://t.co/WaJWCklgPE