Сікорський: Якщо SpaceX стане ненадійним, доведеться шукати альтернативу

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував заяви Ілона Маска щодо можливого відключення Starlink для України. У дописі в соцмережі X він зазначив, що ненадійність SpaceX змусить шукати інших постачальників супутникового зв’язку.

Starlinks for Ukraine are paid for by the Polish Digitization Ministry at the cost of about $50 million per year.

The ethics of threatening the victim of aggression apart, if SpaceX proves to be an unreliable provider we will be forced to look for other suppliers. https://t.co/WaJWCklgPE — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) March 9, 2025

Сікорський нагадав, що фінансування Starlink для України забезпечує Міністерство цифровізації Польщі, витрачаючи на це близько 50 мільйонів доларів на рік.

“Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших постачальників”, – написав польський міністр.

Раніше Ілон Маск заявив, що український фронт може зазнати серйозних проблем у разі відключення системи.