Суспільство

Штаб з питань полонених: всю інформацію по Іл-76 збирають та аналізують

24 Січня 2024 12:50
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Український координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та інші профільні структури зараз збирають та аналізують всю необхідну інформацію щодо російського літака Іл-76, який впав у росії. У рф стверджують, що на борту були полонені українці.

Про це йдеться у заяві штабу.

“Координаційний штаб та інші профільні структури збирають та аналізують всю необхідну інформацію. До оприлюднення офіційних заяв або коментарів уповноваженими особами або органами закликаємо ЗМІ та громадян утриматися від поширення неперевіреної інформації”, – йдеться у заяві.

У штабі нагадали, що ворог активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, які мають на меті дестабілізацію українського суспільства. 

“Просимо відповідально ставитися до поширення чутливої інформації та користуватися лише офіційними джерелами”, – додали в штабі.


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