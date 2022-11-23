Шотландцям заборонили голосувати за незалежність

Верховний суд Великобританії відхилив заявку на голосування за незалежність Шотландії.

Суд ухвалив, що шотландський уряд не може провести другий референдум щодо незалежності наступного року без схвалення британським парламентом, пише Reuters.

Це рішення “завдало нищівного удару по надіях націоналістів на проведення голосування наступного року”, пише агентство.

2014 року на референдумі за незалежність Шотландії виступили 45%, а 55% – за союз з Англією.

Але вихід Великобританії з ЄС, проти якого виступали у Шотландії, суттєво змінив обставини.

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен, яка виступає за незалежність, оголосила раніше, що має намір провести дорадче голосування за незалежність 19 жовтня 2023 року, але воно має бути законним та міжнародно визнаним.

Британський уряд у Лондоні заявив, що не дасть дозволу на проведення ще одного плебісциту, заявивши, що це має бути захід, який проводиться раз у покоління.

Тоді найвищий юрист шотландського уряду запитав Верховний суд Великобританії, чи може шотландський уряд ухвалити закон, який відкриває шлях до другого референдуму без схвалення парламенту Великобританії.

І суд ухвалив, що не може.