Шольц планує побалакати з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що планує поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним «своїм часом», висловлюючи перспективу відновлення контактів після майже повного розриву відносин через війну в Україні. Про це повідомляє агентство AFP.

Востаннє лідери спілкувалися телефоном на початку грудня. Відтоді напруженість між Москвою та Берліном лише загострилася, зокрема через рішення уряду Шольца в січні дозволити відправку в Україну важких бойових танків німецького виробництва.