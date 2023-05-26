Політика

Шольц планує побалакати з Путіним

26 Травня 2023 07:31
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путін, шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що планує поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним «своїм часом», висловлюючи перспективу відновлення контактів після майже повного розриву відносин через війну в Україні. Про це повідомляє агентство AFP.

Востаннє лідери спілкувалися телефоном на початку грудня. Відтоді напруженість між Москвою та Берліном лише загострилася, зокрема через рішення уряду Шольца в січні дозволити відправку в Україну важких бойових танків німецького виробництва.


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