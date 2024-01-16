Шмигаль заявив, що шлях до Глобального саміту миру відкритий 

Шлях до Глобального саміту відкритий, і це буде зустріч лідерів держав та урядів, яка наблизить справедливий мир.

Про це під час засідання уряду заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Шлях до Глобального саміту відкритий. Це буде зустріч лідерів держав та урядів, яка наблизить справедливий і стійкий мир», – заявив він.

За словами Шмигаля, наразі увага прикута до Швейцарії, де розпочався Світовий економічний форум в Давосі, де працює Президент Володимир Зеленський та українська делегація.

Очільник українського уряду розповів, що вже були проведені важливі перемовини глави Української держави з керівництвом Швейцарської Конфедерації та зі швейцарськими парламентаріями.

«Головна мета – нарощення підтримки України з боку Швейцарії, консолідація навколо Української формули миру та підготовка до проведення Саміту миру на рівні лідерів держав», – зазначив Шмигаль.

Він поінформував, що також пройшла зустріч радників із питань нацбезпеки та зовнішньополітичних радників лідерів країн щодо імплементації Формули миру Зеленського, у якій взяли участь понад 80 держав і міжнародних організацій.