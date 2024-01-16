Політика

Шмигаль заявив, що шлях до Глобального саміту миру відкритий 

16 Січня 2024 13:20
читать на русском →
Шмигаль

Шлях до Глобального саміту відкритий, і це буде зустріч лідерів держав та урядів, яка наблизить справедливий мир.

Про це під час засідання уряду заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Шлях до Глобального саміту відкритий. Це буде зустріч лідерів держав та урядів, яка наблизить справедливий і стійкий мир», – заявив він.

За словами Шмигаля, наразі увага прикута до Швейцарії, де розпочався Світовий економічний форум в Давосі, де працює Президент Володимир Зеленський та українська делегація.

Очільник українського уряду розповів, що вже були проведені важливі перемовини глави Української держави з керівництвом Швейцарської Конфедерації та зі швейцарськими парламентаріями.

«Головна мета – нарощення підтримки України з боку Швейцарії, консолідація навколо Української формули миру та підготовка до проведення Саміту миру на рівні лідерів держав», – зазначив Шмигаль.

Він поінформував, що також пройшла зустріч радників із питань нацбезпеки та зовнішньополітичних радників лідерів країн щодо імплементації Формули миру Зеленського, у якій взяли участь понад 80 держав і міжнародних організацій.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Січня 2024 16:28

Економічний форум у Давосі: головне з виступу Зеленського
16 Січня 2024 15:06

ЄС вже працює над пропозиціями про заморожені російські активи в інтересах України
16 Січня 2024 14:57

Зеленський у Давосі зустрівся з Блінкеном: обговорили подальшу оборонну співпрацю між державами
16 Січня 2024 14:40

Рада ухвалила створення електронного реєстру військовозобовʼязаних
16 Січня 2024 13:39

Трамп заявив, що “швидко закінчить війну в Україні” після перемоги на виборах
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрій САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
усі думки