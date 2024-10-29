Шлюб онлайн: у Дії вже одружилися 600 пар

В українському застосунку “Дія” одружилися 600 пар та було зроблено понад 1,3 мільйона пропозицій.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Запустили шлюб у Дії менш ніж 2 місяці тому — і вже сотні пар сказали “Так” по відеозвʼязку, а сотні тисяч запропонували руку та серце онлайн”, – йдеться у повідомленні.

Федоров наголосив, Україна перша у світі реалізувала повний цикл одруження онлайн. За його словами, тако послуга особливо важлива в умовах війни, коли тисячі пар перебувають на відстані.

“Послуга працює просто й логічно: подаєте заяву, вибираєте дату й долучаєтеся до онлайн-церемонії з реєстратором. До речі, команда Мінцифри також обирає онлайн-шлюб, на відео – одруження нашого суперколеги. Це найкраще показує філософію – робити послуги як для себе”, – додав міністр.