Школи, висотки, ТРЦ, загиблі та поранені: наслідки масованого удару по Україні

Російська армія здійснила потужний масований ракетний удар по Україні. Під ударом опинилися Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, відомо про багато постраждалих, є загиблі ,цілями ворога стала соціальна й критична інфраструктура.

У Дніпрі влучання в пологовий будинок і торговий центр. Попередньо постраждали майже півтора десятка людей. Чотири – загинули.

У Харкові внаслідок масованої атаки виникли проблеми з електропостачанням. В місті понад 20 “прильотів”. Одна людина загинула, а 11 зазнали поранень. Пошкоджені медустанови, складів, цивільних підприємств.

У Львові є загиблий, вісім поранених. Є “приліт” по житловому будинку. Пошкоджені інші будинки, також і дистадок та школи.

У Києві пошкоджено будівлю станції метро “Лук’янівська” та житлові будинки в кількох районах. 17 постраждалих, дві людини загинули

В Одесі влучання в житловий будинок. 15 людей отримали поранення, серед них двоє дітей – 6 та 8 років. Двоє поранених у важкому стані

У Запоріжжі є 10 постраждалих. Під завалами однієї з будівель лишаються люди.

У Конотопі теж ракетний удар. Троє травмованих.

Зафіксовано також пошкодження у Львівській, Запорізькій та Київській областях.

Спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що ворог завдав “потужного” удару по Україні, застосувавши різні засоби повітряної атаки.

“Ворог завдав масованого ракетного удару. Сьогодні це можна назвати масованим ракетним ударом різними засобами повітряного нападу. Фактично летіло все, напевно “Калібрів” не було, а так і “Кинджали” ми бачили, і балістику, і С-300, і крилаті ракети, які досі перебувають на наших радарах”, – сказав Ігнат