Шістьох дітей евакуювали з-під обстрілів на Харківщині. Найменшому — один рік

Поліціянти евакуювали шістьох дітей з Вовчанської громади (на Харківщині), яка перебуває під постійними російськими обстрілами.

Про це повідомила поліція Харківської області.

Покинути небезпечну територію неповнолітнім з їхніми мамами допомогли працівники Чугуївського районного управління поліції спільно з волонтерами та органами місцевої влади.

Цього разу поліціянти евакували шістьох дітей, найменшому з яких усього рік. Дорослим роз’яснили їхні права та обов’язки щодо евакуації. Родинам дали час на збирання речей і проінформували, що влада забезпечить їх усім необхідним.

У Вовчанській громаді лінія фронту проходить уздовж державного кордону, тому російська армія веде щоденні обстріли населених пунктів.

Поліція та волонтери пропонують дорослим виїхати та пояснюють, що ніхто не буде розлучати їх із дітьми, оскільки евакуація неповнолітніх відбувається тільки разом із рідними. Сім’ї вивозять у безпечне місце та організовують допомогу для них.