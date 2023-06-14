ШІ допоміг The Beatles записати пісню за участю Леннона

Британський гурт The Beatles, що розпався багато років тому, записав пісню за участю Джона Леннона, вбитого в 1980 році. У цьому йому допоміг штучний інтелект, розповів учасник гурту Пол Маккартні.

За його словами, голос Леннона вдалося “витягти” зі старого демо-запису. “Ми змогли взяти голос Джона і отримати його в чистому вигляді за допомогою штучного інтелекту, щоб потім змікшувати запис”, – сказав Маккартні.

Він зазначив, що останній трек The Beatles вийде наприкінці року. Музикант не розкрив назву пісні, але, ймовірно, це буде композиція Леннона 1978 року “Now And Then”, повідомляє BBC.

Минулого року штучний інтелект дозволив Маккартні виконати з Ленноном пісню “I’ve Got a Feeling” на фестивалі Гластонбері.