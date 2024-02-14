Щонайменше двоє людей загинули внаслідок ударів по Великому Бурлуку в Харківській області.
Під зруйнованим будинком можуть знаходитися ще четверо осіб, повідомляє поліція.
Попередньо, рашисти били з ЗРК С-300. Пошкоджений двоповерховий будинок, в якому з 16 квартир зруйновані 8.
За попередніми даними, загинули двоє осіб, їх особисті дані встановлює поліція. Серед постраждалих – троє чоловіків і жінка.
Також пошкоджений приватний будинок та два поліцейських автомобілі. На місця подій виїхали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.