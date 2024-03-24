Ще у двох областях можуть запровадити графіки відключення світла

Окрім Харкова, де зараз діють графіки відключення електроенергії, застосовані вони можуть в Одещині та Хмельниччині.

У двох областях України через ситуацію з електроенергією можуть ввести графіки відключення світла, повідомляє Міненерго. Це сталося після масованого обстрілу з боку окупантів 22 березня.

Як зазначається, окрім Харкова, де зараз діють графіки відключення електроенергії, застосовані вони можуть в Одещині та Хмельниччині. В Одесі, наприклад, зараз відключених абонентів немає, однак якщо зростатиме навантаження – можливі планові відключення з технічних причин.

“Енергетики звертаються з проханням знизити навантаження на мережі, щоб остаточно привести енергосистему в нормальний стан. Не використовуйте одночасно потужні електричні пристрої, по можливості вмикайте прилади не в піковий години”, – наголосив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Водночас в Харкові АТ «Харківобленерго» почало застосовувати графіки аварійних відключень, але триває їх корегування, враховуючи поточну складну ситуацію в електричних мережах Харківського регіону.

“Головна мета енергетиків – першочергово заживити обʼєкти критичної інфраструктури, що дозволить створити прийнятні умови для життєдіяльності м. Харкова та Харківської області. Крім того, за можливості забезпечити електропостачання якнайбільшої кількості побутових споживачів”, – повідомили в “Харківобленерго”.