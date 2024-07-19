Ще 12 українських дітей повернулись з окупації 

З окупації на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 12 маленьких громадян.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Телеграмі.

«На Батьківщину вдалося повернути 12 українських діток! Діти разом зі своїми рідними проживали на ТОТ – у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. На щастя, нині вони вже на підконтрольній Україні території», – поінформував він.

За словами омбудсмана, кожна родина по-своєму переживала безлад, який чинить окупаційна «влада», розповідають, як їм примусово нав’язували брати російські паспорти, лікарі не приймали навіть дітей із вродженими вадами, яким потрібен ретельний догляд.

Водночас батькам пропонують відправити дітей на «реабілітацію», яка часто є депортацією чи примусовим переміщенням.

«За словами повернутих, росіяни на ТОТ затримують, б’ють, катують струмом, вчиняють психологічний тиск на дорослих, а дітей допитують без присутності батьків і також застосовують методи катування. Регулярно проводять безпідставні обшуки в будинках місцевих мешканців», – зазначив Лубінець.

Посадовець поділився, що особисто його вразила історія повернутого хлопця, який, плануючи своє майбутнє, виїхав з ТОТ, адже хоче стати українським рятувальником і здобути освіту в омріяному закладі вищої освіти.

Уповноважений наголосив, що саме відчуття безправності, обмеженості, усвідомлення того, яке майбутнє очікує на дітей – стало для родин поштовхом виїзду на підконтрольну Україні територію.

«Родини вже відвідали наш Центр захисту прав дитини. З ними поспілкувалася компетентна мультифункціональна команда, яка зафіксувала злочини, свідками чи жертвами яких вони були», – переконує він.

Лубінець заявив, що Україна завжди готова до повернення кожного і надаватиме базову гуманітарну, медичну, психологічну, соціальну та іншу необхідну допомогу.