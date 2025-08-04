Шантаж інтимними фото: у Києві чоловік вимагав 10 тис. доларів у незнайомки

У Києві чоловік вимагав у дівчини 10 тисяч доларів за нерозповсюдження її інтимних фотографій. За даними прокуратури, він не був із нею знайомий, а за шантаж у воєнний час йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Прокурорами Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 28-річному чоловіку, який погрожував дівчині розіслати колегам та рідним її інтимні фото, якщо вона не заплатить йому гроші за мовчання.

“Нерозповсюдження фото чоловік оцінив у 10 000 доларів, які потрібно було перерахувати на криптогаманець. Зазначимо, що із постраждалою він не знайомий”, — розповіли в прокуратурі.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 4 ст. 189 КК України — вимагання з погрозою розголошення відомостей, які потерпіла бажає зберегти в таємниці, вчинене в умовах воєнного стану.

За вчинене підозрюваному загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.