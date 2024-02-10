“Шахеди” долетіли до дунайських портів України

У ніч на 10 лютого 2024 року противник атакував Україну 31 ударним БпЛА типу “Shahed-136/131”.

Основні напрямки удару – Одеська та Харківська області.

До відбиття повітряного нападу було залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

Як повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ, унаслідок бойової роботи знищено 23 “шахеди” в межах Одеської та Харківської областей.

Запущені російською армією безпілотники долетіли до дунайських портів України: новинні телеграм-канали повідомляють про вибухи і стрілянину ППО в районах Ізмаїла та Рені.

Рені – найвіддаленіший від Чорного моря український порт на Дунаї, він розташований біля стику кордонів України, Румунії та Молдови.

Через Рені та Ізмаїл Україна експортує морем сільгосппродукцію. Дунайські та чорноморські порти Одеси постійно зазнавали російських ударів дронами та ракетами всю другу половину минулого року, після виходу Росії з угоди про безпечний морський коридор для експорту української сільгосппродукції.

Унаслідок атаки ударних БПЛА на Харків, станом на 6.00: повністю вигоріло 14 домоволодінь, виявлено тіла 7 загиблих, з яких троє дітей – 7, 4 років і немовля близько 6 місяців.