Сенат США запропонував вважати ядерний удар по Україні нападом на НАТО

Будь-яке застосування в Україні тактичної ядерної зброї (з боку Росії чи Білорусі) або удару по ядерному об’єкту з викидом радіації неминуче створить пряму загрозу сусіднім країнам-членам НАТО. Отже, такі дії слід класифікувати як напад на сам Альянс.

Проект відповідної резолюції представили напередодні у Вашингтоні високопосадовці від обох основних партій: республіканець Ліндсі Грем і демократ Річард Блументаль, повідомляють інформаційні агентства.

“Загроза використання Росією ядерної зброї реальна. І найкращий спосіб стримати цю загрозу – дати путінській Росії чітко зрозуміти, які наслідки для неї матиме її застосування”, – заявив на презентації Ліндсі Грем.

Втім, зміст представленої резолюції – навіть якщо її буде схвалено обома партіями – залишиться здебільшого символічним: запропонований сенаторами документ носить рекомендаційний характер.