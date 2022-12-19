Техно

Закордонні виробники відмовилися постачати до Росії “російські” процесори “Байкал” та “Ельбрус”

19 Грудня 2022 17:27
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санкції

Іноземні виробники, що випускають на замовлення Росії процесори «Байкал» та «Ельбрус», через міжнародні санкції відмовилися виконувати ці замовлення, у тому числі відвантажувати вже вироблені чіпи. Про це повідомляє “Комерсант” з посиланням на главу міністерства цифрового розвитку РФ Максута Шадаєва.

Загалом, за словами міністра, у 2022 році було виготовлено близько 23 тисяч комп’ютерів, серверів та систем зберігання даних на російських процесорах. «У нас цього року було б значно більше, якби ті партії російських процесорів, які були замовлені та зроблені, були б відвантажені», — заявив Шадаєв на спільному засіданні комітетів з контролю та інформаційної політики Держдуми.

Міністр пояснив, що процесори виготовляють на зарубіжних заводах, оскільки у РФ немає відповідних підприємств. Він додав, що до 2028 року Росія планує налагодити власне виробництво процесорів.


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