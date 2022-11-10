Польща передала Україні 1570 терміналів Starlink, – Федоров

Польща передала Україні 1570 терміналів Starlink. Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

“Це особливо важливо зараз, адже через російські обстріли маємо проблеми з електроенергією. Коли світло зникає — в деяких регіонах не працюють мобільні оператори та інтернет-провайдери”, – написав міністр. За його словами, це дозволить забезпечити країну публічними точками WI-FI, де люди зможуть бути на зв’язку.

Частину терміналів передадуть цивільним адміністраціям на деокуповані території. Крім того, забезпечать “старлінками” Укрзалізницю, щоб пасажири та працівники мали стабільний мобільний зв‘язок та інтернет.

З початку повномасштабного вторгнення за сприяння Мінцифри від донорів та партнерів Україна отримала понад 20 000 терміналів Starlink. З них 5000 за підтримки уряду Польщі. Ще 1570 терміналів від стратегічних партнерів допоможуть Україні залишатися на звʼязку.