Перші три ударні роти БпЛА повністю укомплектовані і готові до бою

Міністерство цифрової трансформації спільно з партнерами укомплектували необхідним обладнанням бійців перших трьох ударних рот БПЛА, які вже успішно завершили навчання.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Раніше разом з Генштабом анонсували створення перших у світі ударних рот БПЛА. Сьогодні перші три ударні роти БПЛА вже готові до бою. Разом з партнерами повністю їх укомплектували. Передали пікапи, ударні коптери та Старлінки. Усі безпілотники українського виробництва. Обладнання для ударних рот Армії дронів придбали приватні донори», – зазначив він.

Федоров уточнив, що БПЛА будуть виконувати розвідувальні та ударні місії, зокрема наводитимуть артилерію та допоможуть воїнам вести міські бої, зберігши життя. Автомобілі дозволять здійснювати рейди мобільних груп у тил ворога, доставляти вантажі та евакувати поранених.

«Сміливість та технології зроблять багато для нашої перемоги. Щоб ми не втрачали найкращих людей. Продовжуємо розвивати Армію дронів разом із Генштабом, Держспецзв‘язку, Міноборони та United24», – додав очільник Мінцифри.