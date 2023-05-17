Колишній інженер Apple викрав секретні розробки і втік до Китаю

Колишнього інженера Apple звинувачують у крадіжці технології безпілотних автомобілів компанії, майже через п’ять років після того, як він втік до Китаю. Про це повідомляє BBC.

Прокуратура звинувачує 35-річного Вейбао Вана у крадіжці тисяч файлів, що містять комерційну таємницю, під час таємної роботи на неназвану китайську компанію. В обвинувальному висновку міститься шість пунктів звинувачення у крадіжці або спробі крадіжки комерційної таємниці.

Це вже третій випадок, коли колишнього працівника Apple звинувачують у крадіжці автономних технологічних секретів для Китаю. Міністерство юстиції стверджує, що Ван викрав документи, які містять вихідний код програмного та апаратного забезпечення, що лежить в основі систем безпілотного водіння.

Ван приєднався до Apple у березні 2016 року як член команди, яка розробляла технологію для автономних систем. Він підписав угоду про конфіденційність проєкту, про який на той час знало дуже мало людей в компанії. Ван покинув Apple 16 квітня 2018 року. Понад чотири місяці тому він без відома компанії прийняв пропозицію працювати інженером в іншій компанії, яка займається розробкою безпілотних автомобілів, заявили американські прокурори.

У червні 2018 року правоохоронці обшукали будинок Вана в Маунтін-В’ю, штат Каліфорнія, коли він там перебував. Він повідомив владі, що не планує залишати США. Того ж дня він купив квиток в один кінець із Сан-Франциско до Гуанчжоу, Китай.

Якщо його коли-небудь екстрадують і визнають винним, йому загрожує 10 років ув’язнення за кожним із шести звинувачень.