Техно

Колишній інженер Apple викрав секретні розробки і втік до Китаю

17 Травня 2023 13:43
49
читать на русском →
Apple

Колишнього інженера Apple звинувачують у крадіжці технології безпілотних автомобілів компанії, майже через п’ять років після того, як він втік до Китаю. Про це повідомляє BBC.

Прокуратура звинувачує 35-річного Вейбао Вана у крадіжці тисяч файлів, що містять комерційну таємницю, під час таємної роботи на неназвану китайську компанію. В обвинувальному висновку міститься шість пунктів звинувачення у крадіжці або спробі крадіжки комерційної таємниці.

Це вже третій випадок, коли колишнього працівника Apple звинувачують у крадіжці автономних технологічних секретів для Китаю. Міністерство юстиції стверджує, що Ван викрав документи, які містять вихідний код програмного та апаратного забезпечення, що лежить в основі систем безпілотного водіння.

Ван приєднався до Apple у березні 2016 року як член команди, яка розробляла технологію для автономних систем. Він підписав угоду про конфіденційність проєкту, про який на той час знало дуже мало людей в компанії. Ван покинув Apple 16 квітня 2018 року. Понад чотири місяці тому він без відома компанії прийняв пропозицію працювати інженером в іншій компанії, яка займається розробкою безпілотних автомобілів, заявили американські прокурори.

У червні 2018 року правоохоронці обшукали будинок Вана в Маунтін-В’ю, штат Каліфорнія, коли він там перебував. Він повідомив владі, що не планує залишати США. Того ж дня він купив квиток в один кінець із Сан-Франциско до Гуанчжоу, Китай.

Якщо його коли-небудь екстрадують і визнають винним, йому загрожує 10 років ув’язнення за кожним із шести звинувачень.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Травня 2023 14:33
68

У Бахмуті “ворог дещо просувається” – Маляр
17 Травня 2023 15:45
1

NYT: Здобутки під Бахмутом викликають в України надії на перелом
17 Травня 2023 14:44
20

Bloomberg: “Зернова угода” буде продовжена
17 Травня 2023 11:54
82

43 держави схвалили угоду про реєстр збитків від агресії РФ, що прокладає шлях до компенсацій
17 Травня 2023 10:12
141

СБУ викрила блогерів та заблокувала онлайн-камери, які “засвітили” роботу ППО
Останні новини
усі новини

Думки

Мартін БРЕСТ

Он умрёт сегодня
Сергій ПРИТУЛА

Сьогодні вночі ми могли не прокинутись
Александр КИРШ

Как наши союзники мешают нам побеждать врага
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Весенний авитаминоз…
Александр КИРШ

Харьков: не первый, но и не второй
Александр КИРШ

Наши “этнические русские”, или Защита Каспарова
усі думки