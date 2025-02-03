Саудівська Аравія та ОАЕ розглядаються Росією як можливі місця проведення зустрічі Трампа і Путіна

Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати розглядаються Росією як можливі місця проведення саміту між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним, повідомили Reuters два російські джерела, обізнані з ходом переговорів.

Російські чиновники неодноразово заперечували будь-які прямі контакти зі США щодо підготовки телефонної розмови між Трампом і Путіним, яка передуватиме можливій зустрічі пізніше цього року.

Однак, за словами російських джерел, які говорили на умовах анонімності, високопоставлені російські чиновники відвідали Саудівську Аравію та ОАЕ протягом останніх тижнів.

Одне з джерел повідомило, що в Росії все ще існує певна опозиція цій ідеї, оскільки деякі дипломати і співробітники розвідки вказують на тісні військові та безпекові зв’язки, які мають і Королівство, і ОАЕ зі Сполученими Штатами.

Саудівська Аравія та ОАЕ не відповіли на запити про коментарі, а в РФ від коментарів відмовилися. Агентство значає, що і у Трампа, і у Путіна склалися дружні стосунки з правителями Саудівської Аравії та ОАЕ.

Трамп неодноразово заявляв, що не допустив би повномасштабного вторгнення Росії до України, якби був на посаді. Водночас він був президентом з 2016 по 2020 рік, коли російська агресія тривала на сході України.

Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії заявляв, що може припинити війну РФ в Україні впродовж 24 годин після вступу на посаду. Втім, на пресконференції 7 січня він сказав, що сподівається завершити бойові дії впродовж шести місяців.

Днями Трамп заявив, що розмови з Україною та Росією проходять «досить добре», а його адміністрація готує «зустрічі та переговори» з Україною, Росією та «різними сторонами».

31 січня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що війна Росії проти України не закінчиться досягненням «максималістських цілей» сторін, і повторив, що обом їм доведеться піти на поступки на можливих майбутніх переговорах.