Рязанський НПЗ зупинив переробку нафти після атаки українських БпЛА

Рязанський нафтопереробний завод компанії Роснєфть, третій за розмірами в Росії, припинив переробку нафти через атаку українських безпілотників. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерела.

Пожежа на основній установці заводу, АВТ-6, яка забезпечує майже половину його потужностей, призвела до зупинки виробництва. Очікується, що часткове відновлення роботи можливе через кілька днів, хоча оцінка збитків ще триває.

Установка АВТ-6 має потужність до 170 000 барелів на добу, що становить майже 48% загальної потужності заводу. Поки вона на ремонті, планується використання інших установок, таких як АТВ-4 та АТВ-3, чия комбінована потужність становить близько 145 000 барелів на добу, що покриває 41% від загальних потужностей НПЗ.

Завод лише 11 лютого частково відновив переробку нафти після 18-денної перерви, спричиненої попередньою атакою БпЛА 24 січня.

У 2024 році Рязанський НПЗ обробив 13,1 млн тонн нафти, що складає 5% від загального обсягу переробки в Росії. З цього обсягу було вироблено 2,3 млн тонн бензину, 3,4 млн тонн дизпального, 4,2 млн тонн мазуту та 1 млн тонн авіапального.