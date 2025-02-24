Економіка

Рязанський НПЗ зупинив переробку нафти після атаки українських БпЛА
24 Лютого 2025 19:13
читать на русском →
Пожежа на НПЗ у Рязані РФ після удару дронами / Кадр з відео
Пожежа на НПЗ у Рязані РФ після удару дронами / Кадр з відео

Рязанський нафтопереробний завод компанії Роснєфть, третій за розмірами в Росії, припинив переробку нафти через атаку українських безпілотників. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерела.

Пожежа на основній установці заводу, АВТ-6, яка забезпечує майже половину його потужностей, призвела до зупинки виробництва. Очікується, що часткове відновлення роботи можливе через кілька днів, хоча оцінка збитків ще триває.

Установка АВТ-6 має потужність до 170 000 барелів на добу, що становить майже 48% загальної потужності заводу. Поки вона на ремонті, планується використання інших установок, таких як АТВ-4 та АТВ-3, чия комбінована потужність становить близько 145 000 барелів на добу, що покриває 41% від загальних потужностей НПЗ.

Завод лише 11 лютого частково відновив переробку нафти після 18-денної перерви, спричиненої попередньою атакою БпЛА 24 січня.

У 2024 році Рязанський НПЗ обробив 13,1 млн тонн нафти, що складає 5% від загального обсягу переробки в Росії. З цього обсягу було вироблено 2,3 млн тонн бензину, 3,4 млн тонн дизпального, 4,2 млн тонн мазуту та 1 млн тонн авіапального.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
24 Лютого 2025 20:44

Трамп анонсував зустріч з Зеленським для підписання угоди
24 Лютого 2025 20:13

Журналісти підтвердили загибель 100 тисяч російських військових
24 Лютого 2025 19:43

Трамп очікує на підписання угоди з Україною “дуже скоро”
24 Лютого 2025 19:13

Рязанський НПЗ зупинив переробку нафти після атаки українських БпЛА
24 Лютого 2025 18:54

Генасамблея ООН проголосувала за обидві резолюції щодо війни РФ проти України
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Победители и побежденные по-настоящему определятся через 10-20 лет
Юрій ЛУЦЕНКО

Вибори по-білоруськи?
усі думки