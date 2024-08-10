Рятувальники завершили розбір завалів на місці удару РФ в Костянтинівці

У Костянтинівці завершено розбір завалів торговельного центру. На місці проведення робіт рятувальники ДСНС розібрали 76 тонн будівельних конструкцій.

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

Внаслідок учорашнього російського обстрілу загинуло 14 осіб та поранено 44 особи.

Із 8 невстановлених тіл криміналісти поліції ідентифікували 5: три жінки та двоє дітей – дівчат 2012 та 2014 р.н. Залишилося ідентифікувати 3 осіб.

Для ретельного документування воєнного злочину росії створена міжвідомча слідча група, до складу якої входять співробітники Національної поліції та Служби безпеки України.

Нагадаємо, російські окупанти вдарили по супермаркету в Костянтинівці приблизно опівдні, 9 серпня. За даними місцевих ресурсів, вони влучили у «Екомаркет». Також майже знищено відділення «Нової пошти».