Розумний будинок Мультирум: головні особливості

Щоб зручно і просто взаємодіяти із технікою, встановленою вдома або в офісі, прихильники інноваційних технологій замовляють систему розумний будинок. Ця технологія передбачає встановлення спеціального обладнання з датчиками руху, температури, вологості та іншими. Усі елементи підключають до інтернету, щоб користувач мав змогу керувати ними на відстані.

Пристрої, які відносяться до системи, мають стандартні налаштування на виконання певних задач для зручності господарів. Наприклад, світильники автоматично вмикаються вночі, реагуючи на рух, таким чином немає потреби шукати вимикач у темряві. Можливе й голосове управління будинком – так, не потрібно вставати з дивану, щоб увімкнути кондиціонер, опалення чи будь-який пристрій на кухні.

Мультирум: що це таке

Багато прихильників комфорту, тих, хто цікавиться останніми технологічними винаходами, прагнуть перетворити свій дім на зручний простір. Це має бути квартира або будинок, де за однією командою в будь-якому місці вмикається улюблена музика або фільм. Господарям неодмінно сподобається можливість переглядати фотографії чи сімейні архівні записи там, де захочеться. Саме для цього й існує розумний будинок Мультирум.

Це сучасне рішення приймає відео- та аудіосигнали від різних джерел в домі й розподіляє їх по всьому житловому простору. Система взаємодіє з комп’ютерами, плеєрами, музичними центрами, телевізорами, іншими приладами. Так, знаходячись у будь-якій кімнаті, користувач має можливість увімкнути улюблену пісню чи переглядати відео незалежно від місцезнаходження джерела. Керувати процесами дуже просто завдяки спеціальній сенсорній панелі.

Які основні переваги

Встановити Мультирум – значить, зекономити місце в приміщенні, адже немає потреби купувати додаткові програвачі, колонки, прокладати кабелі. Всю апаратуру компактно складають і встановлюють в одному місці, наприклад, це може бути функціональний домашній кінотеатр. Серед головних плюсів Мультирум варто виділити такі:

виведення відео на будь-який екран – наприклад, із джерела у вітальні до спальні або кухні;

можливість вибору каналу, налаштування звуку, запису з будь-якого місця в будинку;

зберігання усіх фотографій на одному носієві з їхнім розділенням по альбомах і можливістю переглядання там, де захочеться.

Мультирум покращує зв’язок між членами родини, в тому числі може працювати і як радіоняня через спеціальний режим.