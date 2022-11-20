Новини

Розпочалася евакуація з Херсонської та Миколаївської областей

20 Листопада 2022 10:51
95
миколаїв, евакуація, херсон

Добровільна евакуація з деокупованих територій Херсонської та Миколаївської областей уже розпочинається, держава бере на себе всі пов’язані з цим витрати.

Про це повідомляє віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім на брифінгу в Миколаєві, інформує Укрінформ.

“Добровільна евакуація з деокупованих територій півдня України вже розпочинається, а держава бере на себе всі витрати та відповідальність, пов’язані з цим процесом. Тобто йдеться про те, що кожен за бажанням може виїхати в більш безпечні регіони, а держава забезпечить їх доставку, проживання, медичне забезпечення і таке інше”.

“Наше завдання – дійти до кожного, запропонувати їм виїхати через Миколаїв або Кривий Ріг у західні області. У нас є на це кошти, є розуміння і найголовніше – досвід… Бо ми вже це робили на Харківщині, Донеччині тощо”.

Своєю чергою начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що в деокупованих населених пунктах області складають списки охочих евакуюватися.

У Миколаєві створено транзитний пункт, де люди можуть перебувати упродовж тижня перед виїздом. Звідти їх за бажанням відправляють у різні регіони України, де для них підготовлені місця для проживання.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
20 Листопада 2022 10:51
95

Розпочалася евакуація з Херсонської та Миколаївської областей

20 Листопада 2022 14:53
3

Черговий обстріл ЗАЕС: окупанти понад 12 разів влучили в об’єкти інфраструктури станції
20 Листопада 2022 13:26
33

Україна отримала від Франції зенітні системи Crotale
20 Листопада 2022 11:57
9

ЗСУ уже знищили понад 84 тисячі російських окупантів та склад боєприпасів
20 Листопада 2022 10:18
46

У Пентагоні заявили, що НАТО не становить жодної загрози для Росії

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

“Сейчас зажмурю глаза — и вас всех не будет!”

Андрій ВОЛКОВ

Які ризики приховує відчуження у власність держави підприємств для військових потреб

Віталій ПОРТНИКОВ

Це Росія вбила поляків

Дмитро КОМАРОВ

Это война против самых незащищенных людей

Александр КИРШ

Что Украине стоит освобождать в первую очередь

Александр КИРШ

А какой бы исход войны американцев устроил

усі думки