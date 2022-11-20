Розпочалася евакуація з Херсонської та Миколаївської областей

Добровільна евакуація з деокупованих територій Херсонської та Миколаївської областей уже розпочинається, держава бере на себе всі пов’язані з цим витрати.

Про це повідомляє віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім на брифінгу в Миколаєві, інформує Укрінформ.

“Добровільна евакуація з деокупованих територій півдня України вже розпочинається, а держава бере на себе всі витрати та відповідальність, пов’язані з цим процесом. Тобто йдеться про те, що кожен за бажанням може виїхати в більш безпечні регіони, а держава забезпечить їх доставку, проживання, медичне забезпечення і таке інше”.

“Наше завдання – дійти до кожного, запропонувати їм виїхати через Миколаїв або Кривий Ріг у західні області. У нас є на це кошти, є розуміння і найголовніше – досвід… Бо ми вже це робили на Харківщині, Донеччині тощо”.

Своєю чергою начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що в деокупованих населених пунктах області складають списки охочих евакуюватися.

У Миколаєві створено транзитний пункт, де люди можуть перебувати упродовж тижня перед виїздом. Звідти їх за бажанням відправляють у різні регіони України, де для них підготовлені місця для проживання.