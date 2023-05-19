Політика

Росіяни збільшили присутність військ на Бахмутському напрямку – Маляр

19 Травня 2023 19:25
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маляр, бахмут

На Бахмутському напрямку тривають жорсткі бої. Як повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр, ворог не може перемагати якістю, тому бере кількістю. Зокрема, збільшив присутність військ на Бахмутському напрямку на декілька тисяч осіб та намагається використовувати перевагу у важкій артилерії і кількості снарядів.

“Російські війська продовжують атакувати ціною великих втрат, які неспівмірно перевищують наші втрати. У місті Бахмут вони перетворюють будівлі на попіл. Залишають лише фундамент, який неможливо обороняти”, – написала Маляр в Telegram.

Разом з тим, наші війська утримують у Бахмуті рубежі району «Літак».

“У передмісті Бахмута сьогодні темпи просування наших військ дещо знижені. Водночас, ворогу не вдається повернути втрачені позиції”, – зауважила Маляр.


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