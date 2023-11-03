Росіяни заявили, що в Криму заарештували підозрюваного в замаху на колаборанта Царьова

Київський районний суд тимчасово окупованого Сімферополя заарештував на два місяці 46-річного жителя Ялти. Його підозрюють у замаху на колишнього депутата України Олега Царьова.

Про це пише “Крим. Реалії” із посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що у повідомленнях не вказують ім’я підозрюваного. Чоловіку інкримінують зазіхання на життя державного чи громадського діяча (стаття 277 КК РФ).

У відео із визнанням провини чоловік сказав, що в лютому 2023 року його нібито завербували українські спецслужби для організації замаху на Царьова.