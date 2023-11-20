Росіяни вивезли російські підручники на окуповану Херсонщину

За даними Центру національного спротиву, на тимчасово окуповані території Херсонської області загарбники завезли 34 тисячі російських підручників.

Про це повідомляє ЦНС.

Як повідомляє спротив, загалом окупанти планують завезти в регіон понад 100 тисяч примірників “пропагандистської макулатури”.

Очікується, що незабаром у регіон завезуть ще 19 тисяч книг.

“Зауважимо, що російські школи на ТОТ виконують роль промивки мізків й призначені для зміни самоідентифікації українських дітей в межах політики геноциду. Відтак роль батьків у вихованні дітей в регіоні збільшується”.