Суспільство

Росіяни вивезли російські підручники на окуповану Херсонщину

20 Листопада 2023 07:28
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школа, херсонщина

За даними Центру національного спротиву, на тимчасово окуповані території Херсонської області загарбники завезли 34 тисячі російських підручників.

Про це повідомляє ЦНС.

Як повідомляє спротив, загалом окупанти планують завезти в регіон понад 100 тисяч примірників “пропагандистської макулатури”.

Очікується, що незабаром у регіон завезуть ще 19 тисяч книг.

“Зауважимо, що російські школи на ТОТ виконують роль промивки мізків й призначені для зміни самоідентифікації українських дітей в межах політики геноциду. Відтак роль батьків у вихованні дітей в регіоні збільшується”.


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