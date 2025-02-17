Росіяни випустили по Україні понад 140 дронів: як відпрацювала ППО

У ніч на 17 лютого росіяни атакували Україну 147-ма безпілотниками, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

“Станом на 09.00 підтверджено збиття 83-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях”, – йдеться у повідомленні.

59 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені .

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Київщина, Полтавщина та Запоріжжя.

У Харкові під атакою були Салтівський та Холодногірський райони міста – пошкоджені житлові та адміністративні будівлі. Три людини звернулися за медичною допомогою через гостру реакцію на стрес.

На Київщині пошкоджені приватні будинки, автомобілі та промислові об’єкти. Постраждав 21-річний чоловік у Бориспільському районі – він отримав травму руки.