Кримінал

Росіяни випустили по Україні понад 140 дронів: як відпрацювала ППО
17 Лютого 2025 09:06
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Український військовий оглядає збитий безпілотник Shahed із термобаричним зарядом / Фото: AP
Український військовий оглядає збитий безпілотник Shahed із термобаричним зарядом / Фото: AP

У ніч на 17 лютого росіяни атакували Україну 147-ма безпілотниками, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

“Станом на 09.00 підтверджено збиття 83-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у  Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях”, – йдеться у повідомленні.

59 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені . 

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Київщина, Полтавщина та Запоріжжя.

У Харкові під атакою були Салтівський та Холодногірський райони міста – пошкоджені житлові та адміністративні будівлі. Три людини звернулися за медичною допомогою через гостру реакцію на стрес.

На Київщині пошкоджені приватні будинки, автомобілі та промислові об’єкти. Постраждав 21-річний чоловік у Бориспільському районі – він отримав травму руки.


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